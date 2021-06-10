Ильхам Алиев Владимиру Путину: «Дружественная нам Россия!»

Особое удовлетворение вызывает динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на традициях крепкой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Хотелось бы отметить конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество наших стран по широкому спектру вопросов. Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России.

«Сердечно поздравляю Вас и в вашем лице весь народ дружественной России с вашим государственным праздником – Днем России.

Российская Федерация прошла большой путь государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и модернизации всех сфер общественной жизни и добилась в этом значительных успехов. Сегодня ваша страна, как авторитетный участник мировых процессов, решает важные вопросы в борьбе с актуальными вызовами и угрозами, вносит весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира, безопасности», - говорится в письме.

Подчеркнув, что вызывает особое удовлетворение динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на традициях крепкой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, глава Азербайджана высоко оценил посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Верю, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие и впредь будут эффективно развиваться и углубляться, приобретать новое содержание во имя благополучия наших народов и стран, обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе», - отмечается в поздравительном письме.