Одного из самых кровавых киллеров выпустили на волю за помощь полиции

Одного из самых кровавых киллеров, работавших на итальянскую мафию, выпустили на волю за помощь полиции. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает газета The Guardian.

По информации издания, Джованни Бруско убил не меньше 150 людей. Одно из самых чудовищных его преступлений — убийство 11-летнего ребенка, чей труп он растворил в кислоте. В 1996 году Бруско был арестован, а в 2000 году он нарушил «кодекс чести» мафии и начал сотрудничать с полицией.

На минувшей неделе Бруско вышел на свободу, проведя за решеткой 25 лет. Его тюремный срок был сокращен в рамках закона, который предусматривает поблажки для тех, кто сотрудничает с полицией. Такой шаг властей вызвал недовольство как родных жертв, так и ряда политиков, которые призвали к пересмотру законодательства. Сторонники закона, напротив, указывают, что информация от людей вроде Бруско помогла в раскрытии сотен преступлений.