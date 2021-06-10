Дерипаска назвал укрепление рубля безумием

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал безумием решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 5,5 процента, которое поспособствует дальнейшему укреплению курса рубля.

«Я так понял, лоббисты carry-tradings (биржевые спекуляции, основанные на разнице процентных ставок в разных странах) сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», — заключил он.

В пятницу, 11 июня, регулятор объявил о втором подряд повышении ставки на 0,5 процентных пункта. Причиной такого решения названа высокая инфляция, которая, по данным Росстата, в мае впервые за пять лет превысила шесть процентов в годовом выражении.

Решение Центробанка было ожидаемым, поэтому курс рубля рос с начала недели — доллар опустился ниже 72 рублей, а евро дошел до уровня 87 рублей. На само повышение котировки практически не отреагировали, продолжив движение в той же динамике.