Нефть снова дорожает

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $72,8 за баррель, что на $0,28 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,61 за баррель, что на $0,32 (0,46%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене.

Инвесторы в пятницу оценивают прогноз спроса Международного энергетического агентства (МЭА). Мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню лишь к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн б/с в 2021 году - до 96,4 млн б/с и на 3,1 млн б/с в 2022 году, полагает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Эксперты повысили оценку спроса в I и II кварталах 2021 года на 200 тыс. б/с каждый квартал - до 93,3 млн б/с и 94,9 млн б/с соответственно, но понизили на 300 тыс. б/с прогноз спроса как в III квартале, так и в IV квартале - до 98 млн б/с и 99,3 млн б/с соответственно.

"На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.