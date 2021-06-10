ВС Армении снова обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджаре

В пятницу, 11 июня, начиная с 13:45 по местному времени, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района, сообщает Минобороны.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что накануне ВС Армении также обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджаре. По сообщению Минобороны Азербайджана, пострадавших с азербайджанской стороны в результате вчерашнего инцидента не было.