PASHA Life и ADA University подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум, подписанный 10 июня 2021 года, направлен на укрепление и развитие взаимного сотрудничества в области образования, повышение качества обучения и профессиональной деятельности студентов, а также на объединение усилий для обеспечения тесной интеграции с этой целью.

Ведущая компания по страхованию жизни в стране подписала меморандум о сотрудничестве с ADA University по осуществлению мероприятий, направленных на повышение профессиональной квалификации молодежи.

Кроме того, планируется оказание поддержки в сертификации студентов, соответствующих определенным требованиям и обладающих знаниями и навыками в категориях, определенных компанией. Проведение сессий обмена знаниями по различным направлениям и приглашение сотрудников компании в качестве приглашенных спикеров на мероприятия, проводимые в университете, также будут способствовать плодотворному сотрудничеству.

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель правления ОАО PASHA Life Insurance Нияз Исмаилов и проректор ADA University Фариз Исмаилзаде. Данное сотрудничество рассчитано на следующие 5 лет.

«ADA University, который постоянно расширяет свои партнерские отношения с ведущими компаниями, приступил к новому продуктивному сотрудничеству в рамках данной инициативы. Меморандум, подписанный с PASHA Life по подготовке высококвалифицированных кадров для здорового будущего Азербайджана, ускорит нашу деятельность в этом направлении», - отметил исполнительный проректор Фариз Исмаилзаде.

«PASHA Holding выступает в роли локомотива в развитии экономики страны. Холдинг продвигает методологию Agile, руководствуясь современными принципами управления. Так как это быстрорастущая компания, я могу сказать, что существует постоянная потребность в специализированных кадрах, и поэтому мы считаем, что именно студенты ADA University смогут ответить требованиям в этом направлении. Привлекая студентов с потенциалом, мы сможем внести свой вклад в местный рынок и экономику страны». – подчеркнул Нияз Исмаилов.

Отметим, что ADA University был учрежден распоряжением президента Азербайджанской Республики от 13 января 2014 года. Отличающийся новаторским подходом в образовательной среде нашей страны, Университет готовит молодых специалистов, представляя такие факультеты, как общественные и международные отношения, бизнес, информационные технологии и инженерия, а также факультет образования.

PASHA Life Insurance на протяжении всего своего существования придает большое значение корпоративной социальной ответственности. Компания, реализующая различные проекты, также уделяет особое внимание образовательной среде страны.