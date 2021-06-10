Прокуратура Агдашского района начала расследование нарушений, допущенных в Агдашском профессиональном училище. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению ведомства, расследование показало, что Агдашское профессионально-техническое училище путем назначения стипендий для студентов, которые фактически не учились, начислением заработной платы для несуществующих преподавателей, оформлением учебных часов, которые фактически не проводились, и другими незаконными средствами присвоило средства госбюджета в размере 70 тысяч манатов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 (присвоение лицом с использованием своего служебного положения) и 308.1 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Азербайджана. Принимаются необходимые следственные меры по установлению полного круга преступников и расследованию деталей преступления.