Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В Эчмиадзине недовольны

РИА Новости пишет, что в пятницу, выступая с предвыборной речью в городе Дилижан, Пашинян заявил, что "если необходимо, будут совершены еще революции, пока элиты, от духовной до политической, не преклонятся перед своим народом". Он также заявил, что эти элиты "не хозяева, а слуги" и они хотят, чтобы "народ жил и дышал с их разрешения".

"Мысли, высказанные лидером партии "Гражданский договор" во время сегодняшней встречи с избирателями в Дилижане в рамках предвыборной кампании, вызывают недоумение и предосудительны. Выражаем сожаление по поводу неразумных и неподобающих заявлений и.о. премьер-министра, которые не имеют ничего общего с реалиями нашей жизни", - заявил потоиерей Меликян изданию aysor.am.

По его словам, армянские священнослужители во все времена были и остаются служителями и защитниками своей родины, своего народа, хранителями национально-духовных ценностей, "воплощающими в жизнь чаяния нации, успокаивающими ее страдания".