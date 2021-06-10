Шахрияр Мамедъяров обыграл Левона Ароняна в Бухаресте

Шахрияр Мамедъяров играл белыми фигурами с Левоном Ароняном и одержал победу. Теперь в его активе 4 очка, и он точно будет в лидерах по итогам тура.

В столице Румынии Бухаресте играется 6-й тур турнира по классическим шахматам из серии Grand Chess Tour.

Теймур Раджабов в эти минуты играет с румыном Богданом Даниэлем Дяком. До 6-го тура у Теймура было 2,5 очка, и он делил 4-7-е места.

В Бухаресте 10 участников играют в один круг. Турнир завершится 15 июня. Призовой фонд соревнования в Бухаресте – 325 тысяч долларов.

Grand Chess Tour будет состоять из пяти турниров. Три следующих соревнования будут по рапиду и блицу – в Париже (16-23 июня), Загребе (5-12 июля) и Сент-Луисе (9-16 августа). А последний турнир, который также пройдет в Сент-Луисе с 16 по 28 августа, - по классическим шахматам.

В турнирах по рапиду и блицу призовой фонд будет равен 150 тысячам. Кроме того, еще 175 тысяч долларов поделят в качестве призовых между тремя лучшими шахматистами по итогам общего зачета Grand Chess Tour.