На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Мардакян Хазарского района города Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, на основании информации к месту происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска Министерства. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена ручная граната «Ф-1», пригодная для боевого применения.

Обнаруженный боеприпас был изъят с территории пиротехниками ССО для его обезвреживания.