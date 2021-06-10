В ООН заявили о голоде в Эфиопии

В Эфиопии продовольственная ситуация в регионах Тыграй, Амхара и Афар достигла уровня "катастрофы". Об этом свидетельствует анализ ситуации, проведенный при поддержке ООН, сообщает ВВС в пятницу, 11 июня.

С мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в регионе Тыграй, а также в соседних Амхаре и Афаре. Продовольственная ситуация в регионе достигла уровня "катастрофы", которую анализ определяет как голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях. По состоянию на май 5,5 млн человек столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе. Ожидается, что ситуация ухудшится до сентября.

При этом в отчете нет официального объявления о голоде - его объявляют только при соблюдении определенных показателей смертности, недоедания и голода: не менее 20% домохозяйств в районе сталкиваются с крайней нехваткой продуктов питания, с ограниченными возможностями справиться с этим; показатели острого недоедания превышают 30%; смертность превышает два человека в день на 10 тысяч человек.

Глава гуманитарных организаций ООН Марк Лоукок подчеркнул, что на севере Эфиопии наблюдается голод и "будет гораздо хуже".