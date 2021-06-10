В Китае у летучих мышей обнаружили новые виды коронавируса

Китайские ученые обнаружили несколько ранее неизвестных видов коронавируса у летучих мышей. Один из них может быть генетически подобным к SARS-CoV-2. Об этом пишет CNN.

По словам экспертов, новые виды коронавирусной инфекции найдены у летучих мышей в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, и могут распространяться среди людей.

Ученые из Университета Шаньдуна собрали образцы у небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года и выяснили, что это 24 новых генома коронавируса из разных видов летучих мышей, а четыре из них сходные с SARS-CoV-2.

Эксперты пришли к выводам, что инфекция продолжает распространяться среди этого вида животных.