Впервые за последние месяцы: скончавшихся за последние сутки от COVID нет

В Азербайджане за последние сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 287 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

Впервые за последние месяцы нет скончавшихся от коронавируса в течение суток.

Всего в Азербайджане выявлено 335 065 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 328 194 человека благополучно прошли лечение, 4 951 пациент клиник скончался. Лечение 1 920 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведено 3 606 364 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 515 - за минувшие сутки.