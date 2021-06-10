Оперштаб назвал число прошедших вакцинацию в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 39 985 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 35 917, вторую – 4 068 человек.
Общее количество введенных доз вакцины составило 2 702 023. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 748 035, вторую – 953 988 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.