Фархад Мамедов, отдел информации 20:42

Азербайджан - одна из стран, которые значительно смягчили карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Учитывая, что кампания по вакцинации населения Азербайджана проходит достаточно успешно, а также резкое снижение числа заражений, правительство сняло ряд жестких ограничений, в том числе запрет на прогулки на свежем воздухе без маски. А с 10 июня был открыт ряд мест, в том числе крупные торговые центры, которые долгое время оставались закрытыми. (Отметим, что одним из секторов, наиболее пострадавших от карантинного режима, стал именно сектор общественного питания.)

Однако особый карантинный режим все еще продолжается, и ряд запретов в рамках этого режима, хотя и смягчен, но все еще остается в силе. В том числе не отменено положение Оперативного штаба о работе предприятий общественного питания в ограниченном режиме. До 25 мая рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могли обслуживать своих клиентов на местах до 21:00. Начиная с 25 мая это ограничение несколько смягчили - теперь кафе и рестораны могут обслуживать своих клиентов на местах до полуночи. Если эти заведения продолжают работать после 12 часов ночи, это означает нарушение карантинного режима, и им могут грозить штрафы в крупных размерах.

Конечно, нет никаких доказательств того, насколько эффективно это ограничение в предотвращении распространения вируса. Потому что коронавирус - это не призрак, который бродит по ночам, это такой вирус, что он может подловить своих жертв где угодно, не говоря уже о ночи и дне. В том числе и в ресторанах, где посетитель может подцепить вирус и до 12 часов ночи. То есть COVID-19 - это не вирус с конкретными часами работы и отдыха, и в этом отношении неясно, какое прямое влияние оказывает ограничение по времени, введенное Азербайджаном и другими странами в отношении рабочих мест, на общую эпидемическую ситуацию. В Азербайджане резкое смягчение карантинного режима после полуторагодичного перерыва совпало с началом ряда международных спортивных соревнований. Баку уже оставил позади очередной этап Гран-при” Формулы-1", который, кстати, прошел без зрителей.

Сегодня (11 июня) стартует чемпионат Европы по футболу, в Баку будет проведено несколько матчей. Параллельно Азербайджан возобновил авиасообщение с рядом соседних стран, иностранцам с COVID-паспортом разрешен въезд в страну и т.д. То есть в Баку снова можно будет увидеть иностранных туристов (в том числе футбольных болельщиков). Разве не нужно снимать ограничения на деятельность предприятий общественного питания? Ведь традиционными местами отдыха для тех, кто приезжает смотреть футбольные матчи, становятся именно такие места, как кафе, рестораны и пивные бары. На вопрос журналиста haqqin.az, какие обсуждения ведутся в связи со снятием временных ограничений на деятельность предприятий общественного питания, ответил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов. Он заявил, что решением Оперативного штаба при Кабинете министров в настоящее время часы работы кафе, ресторанов и баров определены с 6 часов утра и до полуночи. И.Мамедов напомнил, что пока нет никаких решений или официальных заявлений относительно изменения графика работы баров и ресторанов.