Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается

Много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации. Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, инфекция наступает агрессивно, люди переносят коронавирус тяжело. Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве достаточно высок.

Сергей Собянин пояснил, что изначально весенний пик пандемии ожидался в апреле-мае, но он сдвинулся на июнь-июль.

Согласно данным оперштаба на 11 июня, в Москве количество заболевших самое высокое в РФ. За сутки выявлено 5 853 носителя инфекции.