Ученые сравнили заразность индийского и британского штаммов COVID

Ученые Управления здравоохранения Англии выяснили, что индийский штамм коронавируса Delta на 60% заразнее, чем выявленный осенью 2020 года кентский вариант Alpha, который привел к третьей волне пандемии в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно оценкам PHE, применяемые вакцины менее эффективны — на 17% — против варианта Delta в сравнении с вариантом Alpha после первой дозы прививки. Однако наблюдается лишь небольшое снижение эффективности после применения второй дозы вакцины, следовательно, главной защитой от варианта Delta является полная вакцинация», — сказано в сообщении организации.

По данным Управления, индийский штамм активно распространяется в Великобритании — сегодня на него приходится 90% случаев новых заражений.