Пашинян рассказал, как прослушал разговор Саргсяна с начальником Генштаба

"20 ноября он по какой-то причине позвонил Сержу Саргсяну. Они обзывали меня последними словами", — рассказал Пашинян, которого цитирует Sputnik Армения.

После этого разговора Гаспарян попросил встречи с Пашиняном, на которой заявил, что тот должен подать в отставку.

"Я его спросил, сколько дней ты не спал, он сказал 4-5. Я ему в ответ - иди поспи, приди в себя, потом поговорим и представим, что этого разговора не было", — поделился подробностями своего разговора с экс-главой Генштаба Армении Пашинян.

В тот же день Гаспарян, по словам и.о. премьера, встречался в Сюнике с "какими-то кругами".

По словам Пашиняна, он "доверял Онику как брату, никогда не сомневался в его словах", и сейчас он не понимает, почему о нем распространяют ложные слухи.