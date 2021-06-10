Избившего делопроизводителя начальника жэка арестовали

Начальник отдела жилищно-эксплуатационной конторы поселка Кюр Шамкирского района Вазех Велиев, избивший Алию Кязимову, работающую делопроизводителем в данном учреждении, арестован.

В прокуратуре Шамкирского района haqqin.az сообщили, что суд арестовал Вазеха Алиева, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.

Напомним, в районную прокуратуру Шамкира поступило заявление Алии Кязимовой о том, что ее избил Вазех Велиев. Возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий с применением насилия) УК Азербайджана.