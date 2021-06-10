Мурад Самедов, парламентский корреспондент 22:22

Сегодня под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. Депутатам предстояло обсудить девять вопросов, большинство из которых носили технический характер. Но в ходе заседания что-то пошло не так, и уже принятый в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон «О правах лиц с инвалидностью» вызвал серьезные разногласия среди депутатов. Впервые за последние годы за законопроект отказались голосовать 13 депутатов. Но обо всем по порядку. Открывая заседания, спикер Сахиба Гафарова заявила, что оно проходит в преддверии праздника, ознаменовавшего переворот в истории Азербайджана.

«В результате политики, проводимой Ильхамом Алиевым, последователем великого лидера Гейдара Алиева, наша территориальная целостность была восстановлена после 30 лет оккупации. Это создало новую реальность на Южном Кавказе. Сегодня Азербайджан – государство с большой географией. Поздравляю наш народ с Днем национального спасения», - сказала спикер. После выступления ряда депутатов, Сахиба Гафарова отметила, что в повестку заседания Милли Меджлиса включены 9 вопросов. Первым вопросом было рассмотрение законопроектов о поправках в законы «О статусе военнослужащих», «Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов» и «О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии». Было отмечено, что данные изменения принимаются исходя из целей согласования с другими законами, и поэтому будут приняты в первом чтении. Информацию о законопроекте представил член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев. Председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев отметил, что данные изменения являются олицетворением очередной заботы президента Ильхама Алиева к гражданам из этих категорий. Затем Муса Гулиев напомнил, что Министерство труда и социальной защиты населения запустило «Марафон занятости», основной целью которого является трудоустройство всех ветеранов и членов семей шехидов. В связи с этим, Муса Гулиев обратился к предпринимателям и руководителям госучреждений. «На сегодняшний день в Азербайджане функционируют более 3700 организаций, финансируемых из бюджета. Если каждая из этих организаций примет на работу хотя бы членов 2-3 семей шехидов и участников войны, то мы сможем осуществить эту миссию. Я обращаюсь к азербайджанским предпринимателям и призываю всех принять участие в этом марафоне», - сказал он.

Далее Муса Гулиев представил во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О правах лиц с инвалидностью». Глава комитета отметил, что в ходе первого чтения депутаты поддержали этот законопроект. Однако в ходе второго чтения, депутаты обрушились на Мусу Гулиева с вопросами, а некоторые из них и вовсе отказались голосовать за законопроект, сославшись на то, что он требует доработки. Стоит отметить, что депутаты в основном были недовольны отсутствием четких разъяснений новых критериев для определения инвалидности. Согласно новым изменениям, при определении группы инвалидности будет учитываться процентная часть потери здоровья: 31-60%, 61-80% и 81-100%. Ряд депутатов считает, что предлагаемые изменения не были достаточно широко обсуждены с экспертами, а другие – что границы между степенями инвалидности в 1% могут открыть путь для коррупции в этой сфере. В частности, депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что предлагаемые изменения необходимо снова обсудить и разъяснить депутатам все детали. «Мы встречаемся с со своими избирателями. Они же могут завтра спросить, почему я проголосовал за этот закон? Многие называют этот законопроект прогрессивным. Он был бы прогрессивным в том случае, если бы пенсия выплачивалась в соответствии с процентными показателями. То есть, лица, потерявшие здоровье на 31% и на 60% будут получать одинаковую пенсию?! Здесь потеря здоровья на 100% означает смерть. Поэтому нужно назначать пенсию за потерю трудоспособности вследствие потери здоровья. Я не смогу проголосовать за этот законопроект, пока не будут уточнены все детали», - сказал Гудрат Гасангулиев. Кроме этого, Гудрат Гасангулиев ухватился за фразу Мусы Гулиева о том, что в Азербайджане лишь 7% населения составляют лица старше 65 лет. Депутат напомнил, что пенсионный возраст в Азербайджане начинается с 65 лет, и, соответственно пенсию получают всего 7 процентов населения. Депутат назвал эту цифру ничтожно маленькой и призвал снизить пенсионный возраст в Азербайджане. Другой депутат, экс-премьер-министр Али Масимли заявил, что в законе о защите прав лиц с инвалидностью есть пункты, которые не работают.

«Необходимо принять меры для обеспечения инвалидов работой. Озвученные цифры о выданных фиктивных справках об инвалидности свидетельствует о некомпетентности Министерства труда и соцзащиты населения. При аннулировании справок о фиктивной инвалидности были нарушены права людей, которые действительно являются инвалидами. Есть семьи, у которых нет иного дохода, кроме как пособия по инвалидности. Кто будет отвечать на все эти вопросы?», - задался вопросом Али Масимли. Депутат Айдын Мирзазаде поднял проблему трудоустройства лиц предпенсионного возраста. «Есть люди, которых уволили всего за несколько лет до заслуженной пенсии. И их никуда не берут на работу. Нужно решить их проблемы. Можно сделать так, чтобы они получали какую-то часть пенсии», - сказал он.