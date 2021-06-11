Российского комментатора телеканала «Матч ТВ» Михаила Моссаковского не пустили в Азербайджан. Он должен был работать на завтрашнем матче чемпионата Европы Уэльс - Швейцария, который состоится в Баку.

«Не пустили в Азербайджан, - пишет Моссаковский в своем Телеграм-канале. - Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от Азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал.

Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к Оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если кто-то попал в черные списки, то почему не сообщить об этом? Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от Азербайджанской федерации футбола.

Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира».

Напомним, ранее Азербайджан заблокировал аккредитацию комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, так как он неоднократно нарушал законы Азербайджана, посещая оккупированные, а ныне освобожденные территории без разрешения нашей страны. Позднее УЕФА все-таки выдал аккредитацию Арустамяну, запретив ему ехать на Евро-2020 в Баку. Этого Азербайджан и добивался.