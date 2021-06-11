В Кремле объяснили, почему Путин едет в Женеву

Кремль готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом, однако решение насчет ее проведения пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN, передает ТАСС.

"Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам", - приводит в пятницу телеканал слова Пескова.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин едет в Женеву, потому что "между Россией и США плохие отношения", а не чтобы оказаться с Байденом в одной комнате.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".