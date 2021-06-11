Главы Минобороны Турции, Британии и Италии встретились на Сицилии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар перед визитом в Ливию посетил итальянский остров Сицилия, где принял участие в трехсторонней встрече с коллегами из Великобритании Беном Уоллесом и Италии Лоренцо Герини.

Anadolu сообщает, что в ходе переговоров, которые прошли на авианосце HMS Queen Elizabeth, стоящем на якоре в порту Аугуста, состоялся обмен мнениями о связях между тремя государствами в сфере обороны и безопасности, а также по региональным вопросам.

Сначала Акар провел двусторонние переговоры с итальянским коллегой Герини, после чего состоялась трехсторонняя встреча. По ее окончании Акар и британский министр Уоллес встретились отдельно.

«Я рад отметить, что есть взаимопонимание по обсуждаемым нами вопросам», - сказал глава Минобороны Турции.