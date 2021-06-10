Русская служба BBC пишет, что Коэн подробно рассказал о хищении иранского ядерного архива, когда из страны были тайно вывезены 55 тысяч страниц свидетельств и 55 тысяч файлов о программе развития ядерного оружия под названием «Проект Амад».

Ушедший в отставку бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн в откровенном телеинтервью рассказал о некоторых операциях агентства против Ирана. Интервью взяла журналистка Илан Даян, оно вышло на 12-м канале израильского телевидения.

По словам Коэна, операция по вывозу архива планировалась два года. В ней участвовало 20 агентов «Моссада». Ни один из них не был гражданином Израиля, уточнила Илан Даян.

Коэн следил за ходом операции из командного пункта в Тель-Авиве. Агенты пробрались на склад, где хранились документы, и должны были взломать более 30 сейфов. «Мы все очень волновались», - сказал он, добавив, что все участвовавшие в рейде оперативники живы и здоровы, хотя некоторых пришлось впоследствии эвакуировать из Ирана.

В интервью Коэн рассказывает, как агенты под покровом ночи взламывали сейфы, а потом переносили тонны иранских документов и вывозили их из страны, спасаясь от погони.

По мнению журналиста BBC, интервью служит предупреждением врагам Израиля о том, что «Моссад» намерен и далее работать глубоко в тылу у тех, кого рассматривает в качестве своего противника.

В начале интервью Коэн говорит о предприятии по обогащению урана в Натанзе. В Иране заявляли, что на предприятии начался пожар в результате диверсии. Объект был сильно поврежден. Иранское правительство обвинило Израиль в «ядерном терроризме». Коэн сказал, что объект ему хорошо знаком, и он мог бы собственноручно провести Даян в подземное помещение, «где находятся вращающиеся центрифуги». «То есть раньше они вращались, теперь этот подвал выглядит не так, как раньше», - добавил он.