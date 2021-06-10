Названы лауреаты Пулитцеровской премии

В США названы лауреаты одной из наиболее престижных наград в области журналистики — Пулитцеровской премии. The New York Times получила приз за освещение пандемии, которое, по мнению жюри, «заполнило информационный вакуум», сообщает AP.

Приз за художественную фотографию был присужден главному фотографу AP в Испании Эмилио Моренатти. Приз за фотографии для новостей разделили 10 фотографов AP за освещение протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда.

The Boston Globe получила приз за журналистское расследование. Издание раскрыло систематическую неспособность правительств штатов делиться информацией об опасных водителях грузовиков. Также были присуждены две премии за статьи. Наде Дрост за статью в The California Sunday Magazine о глобальной миграции, Митчеллу С. Джексону из Runner`s World — за статью об убийстве Ахмауда Арбери, чернокожего мужчины, которого преследовали и застрелили во время пробежки в Джорджии.