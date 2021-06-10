Российский комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил сегодня о том, что и ему пришел отказ в аккредитации на Евро-2020 по причине блокировки Азербайджана.

Как написал Генич в своем Телеграм-канале, сегодня он получил письмо от УЕФА, где написано, что он не прошел проверку и в аккредитации ему отказано. При этом он сообщил, что до этого ему поступил звонок из Азербайджана, задавались вопросы о его незаконном визите в Нагорный Карабах, на которые комментатор отказался отвечать и извиняться тоже не захотел.

Генич посещал оккупированные, а ныне освобожденные территории Азербайджана в 2009 году для участия в футбольном турнире журналистов. Его имя входит в черный список МИД Азербайджана.

Теперь комментатор надеется, что его вопрос решится так же, как в случае с другим комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном.

Напомним, ранее Азербайджан заблокировал аккредитацию Арустамяна, который неоднократно нарушал законы Азербайджана, посещая оккупированные, а ныне освобожденные территории без разрешения нашей страны. Позднее УЕФА все-таки выдал аккредитацию армянскому комментатору, запретив ему ехать на Евро-2020 в Баку. Этого Азербайджан и добивался.

Помимо этого, в пятницу по прилету в Баку на границе был остановлен другой комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский. Он посещал Нагорный Карабах в 2014 году и, как и Арустамян, и Генич, также в списке персон нон грата. Моссаковскому пришлось улететь обратно тем же рейсом.