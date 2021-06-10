В Грузии заявили о преодолении третьей волны COVID

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил о преодолении пика третьей волны коронавируса.

"Мы начали снижение. Мы полностью прошли пик третьей волны в стране и в Аджарии. Эпидситуация успокаивается во всей стране, и все ее параметры и индикаторы говорят об этом", - приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

По его словам, это не дает повода расслабляться, так как пандемия продолжается. "Путь завершения пандемии находится в вакцинации. Наша цель привить 1,7 млн человек", - сказал он, призвав также жителей Грузии продолжать соблюдать эпидемиологические меры и активно вакцинироваться.