Турецкая разведка нейтрализовала еще одного главаря террористов

В результате операции Национальной разведывательной службы Турции (MİT) в районе лагеря Махмур на севере Ирака нейтрализован один из главарей террористов ПКК Хасан Адыр под кодовым именем «Салих Джизре», передает «Анадолу».

Как сообщили источники в силах безопасности, MİT готовила операцию по ликвидации Хасана Адыра вот уже некоторое время.

Адыр был объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола. Террориста удалось нейтрализовать в результате точечной операции турецкой разведки в районе лагеря Махмур.

Хасан Адыр координировал свою деятельность с нейтрализованным ранее главарем террористов в Махмуре Салманом Бозкуром.

Ранее Адыр был «ответственным» за район Сулеймание в Ираке. В 2010 году курировал деятельность ПКК в Германии.