Bloomberg: мировой экономике без доллара не обойтись

Автор статьи отмечает, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия от доллара полностью отказываться не будет, ведь это универсальная валюта.

Издание отмечает, что слова Путина прозвучали после того, как российский Фонд национального благосостояния заявил, что переведёт свои доллары в евро, юани и золото. Связано это с санкциями против России, после принятия которых Россия старается сократить свою зависимость от американской валюты.

Россия признаёт, что современное общество без долларов работать уже не может. Почти 60% резервов всех центральных банков и 88% международных транзакций происходят в долларах. И на начальном этапе пандемии именно американский Федеральный резерв поддержал мировую финансовую систему.

Вряд ли можно считать превосходство доллара непоколебимым, отмечает автор статьи. Рекордный дефицит бюджета США сказывается на количестве валюты. Доллар по-прежнему занимает главное место в резервах центральных банков, но его доля сейчас минимальна за последние 25 лет.

Стратегия Пекина по укреплению юаня пока не дала особенных результатов, но она рассчитана на долгий срок. Ожидается, что ВВП Китая превысит США к концу этого года. Но объём экономики может быть не столь важен, отмечает автор. В мире больше половины экономик вращаются вокруг доллара, там он более стабилен. В Европе граница между долларом и евро сдвинулось на восток, но Азия остаётся зависимой до доллара, а там как раз бурный экономический рост.