Нетаньяху предложил Бени Ганцу стать премьером, а сам готов уйти в отставку
За два дня до приведения к присяге правительства единства Биньямин Нетаньяху предложил главе партии «Кахоль-лаван» Бени Ганцу стать премьер-министром. Об этом рассказал журналист израильского 12-го телеканала.
По его данным, в ночь с 10 на 11 июня приближенные Нетаньяху передали Ганцу сообщение, в котором говорилось, что глава израильского правительства готов уйти в отставку утром 11 июня – с тем, чтобы Бени Ганц стал премьер-министром по ротации.
В предложении, переданном сразу по нескольким каналам, говорилось, что если Ганц согласится, то он будет занимать пост премьер-министра в течение трех лет, а Нетаньяху в это время будет сменным премьер-министром.
По данным журналиста, приближенные Нетаньяху передали Ганцу: «Он готов подать в отставку сегодняшним утром».
Смысл такого предложения: дать Ганцу уверенность, что тот успеет вернуться в правительство единства в случае, если Нетаньяху решит отозвать заявление об отставке в течение 48 часов с момента его подачи, отмечает журналист. По его информации, в окружении Ганца решительно отвергли это предложение.