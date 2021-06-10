Нетаньяху предложил Бени Ганцу стать премьером, а сам готов уйти в отставку

За два дня до приведения к присяге правительства единства Биньямин Нетаньяху предложил главе партии «Кахоль-лаван» Бени Ганцу стать премьер-министром. Об этом рассказал журналист израильского 12-го телеканала.

По его данным, в ночь с 10 на 11 июня приближенные Нетаньяху передали Ганцу сообщение, в котором говорилось, что глава израильского правительства готов уйти в отставку утром 11 июня – с тем, чтобы Бени Ганц стал премьер-министром по ротации.