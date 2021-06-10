Путин заявил, что не переживает из-за слов Байдена в его адрес

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Байден назвал его "убийцей", передает ТАСС.

"За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет", - отметил президент России, добавив, что, хотя использование подобных ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, вероятно, под влиянием Голливуда, в России это нормальным не выглядит.