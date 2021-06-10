Путин назвал фейком новость о передаче Ирану российского спутника
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом, который пройдет в Женеве 16 июня.
Отвечая на вопрос, действительно ли Россия готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят атаковать военные цели, российский лидер сказал: "Это фейковые новости. По крайней мере я ничего не знаю об этом. Те, кто говорят об этом, вероятно, знают об этом больше. Это ерунда и помойка", передает РИА Новости.
По словам российского лидера между тем, у Москвы "есть планы по сотрудничеству с Ираном, в том числе в военной и технической сферах".
Сведения о якобы имеющихся у Москвы намерениях передать Тегерану спутники "Канопус-В" распространила в четверг газета The Washington Post. Она ссылалась на действующих и бывших должностных лиц США и ближневосточных стран. В статье утверждалось, что эти спутники позволят Ирану отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами.