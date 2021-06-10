Айдын Керимов, автор haqqin.az 03:54

Прошло больше недели с гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре. Двое журналистов пали жертвой во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Вероятно, международные правозащитные организации и могут возразить, все же журналисты стали жертвами последствий страшной войны, а не самой войны. Но сколько же еще представителей пишущей братии могут на карабахском бездорожье наткнуться или наступить на расставленные покидающими солдатами мины?! Сложившаяся после окончания второй карабахской войны ситуация напоминает одну большую мину замедленного действия.

И тем страшнее молчание журналистских организаций, которое слишком затянулось. Впервые за всю историю своей деятельности одна из влиятельных неправительственных организаций – Репортеры без границ – никак не отреагировала на гибель журналистов в горячей точке. Правозащитники могут парировать – миссия организации призвана к борьбе с цензурой и защитой прав заключенных журналистов. Позвольте, но организация активно и чутко реагировала на гибель журналистов в горячих точках, особенно в Сирии. Пусть и символически, но Репортеры могли не преминуть возможностью показать обычную солидарность, выразить сожаление самим фактом гибели, призвав к борьбе с последствиями страшной войны. Ведь десяткам, если не сотням азербайджанских журналистов все еще угрожает смерть на карабахском бездорожье, телезрители и читатели в ожидании новых информационных сводок. А в этих призрачных местах на каждом шагу расставлены мины. Несмотря на объявленный мир, армянские солдаты все еще стреляют, повсюду у границы с Арменией свистят пули-дуры. Но Репортеры молчат… Политика мешает Репортерам призвать правительство Армении искоренить последствия войны – раскрыть карты заминированных территорий. У французской и немецкой ветвей организации свои представления и приоритеты – старые политизированные мифы. И застывшие стереотипы, зарожденные новой холодной войной. Журналиста могут поддержать и встать на его защиту лишь в том случае, если он выступает против власти своей страны. Но, если журналист становится жертвой борьбы двух государств, он теряет право на защиту. И даже его гибель не должна вызывать сочувствия и сожаления. Страшный цинизм, отрицание истинного призвания искомой борьбы за права человека. Ни одно правительство не может отнять у человека право на жизнь. Принцип – святая святых, но не для французских правозащитников. В их представлении азербайджанские журналисты могут погибать, но без их сочувствия, тем более если они не восстали против своего правительства. Иначе как объяснить отзывчивость и чуткость Репортеров к щеголяющим порочной матерщиной невежественным и необразованным комическим персонажам из среды так называемых азербайджанских политэмигрантов, выдающих себя за блогеров или журналистов? При абсолютном равнодушии и замалчивании гибели истинных журналистов, исполнявших свой служебный долг перед читателями и телезрителями. К несчастью истинных журналистов, они погибли не на баррикадах, а в двух шагах от пропасти, которая разделила два народа.

Получается, что Репортеры допускают гибель от пули или мины, но выпущенных из рук родственной французам нации? Логика французской правозащиты неопровержима: не лезьте в горячие точки, где народ ведет освободительную войну за свои земли. Направьте все силы против своего правительства. Тогда мы придем на помощь и встанем рядом с вами. Как скрыть ангажированность в условиях кабальной зависимости от французского правительства – Репортеры выживают за счет отчислений французского правительства и донорской помощи коллективного Запада. А это уже сугубо политический вопрос. Репортеры вынуждены оглядываться на собственное правительство, которое с первого дня конфликта выражает отождествило себя с воинственной Арменией, грезящей древним царством. Вот если бы Азербайджан заминировал Сюникскую область Армении и там погибли армянские журналисты, Репортеры получили бы полный карт-бланш на шумную и даже скандальную международную кампанию в память о погибших армянских журналистах и против правительства, которое можно критиковать. В здание посольства Азербайджана в Париже полетели бы петарды, а в одном из колонных залов собрались бы на День скорби. Зажигательные речи, грусть и слезы, сатисфакция, проклятья в адрес убийц… Церкви и улицы Парижа утонули бы в свечах памяти и скорби о погибших армянских журналистах… Оплакивать какого-то журналиста – особое политическое дело. И без оглядки на Макрона с Кастексом устраивать плач – дело не сулящее перспектив, работа неприбыльная и опасная, дурацкое чистоплюйство, сплошной моветон. Не поймут и осудят.