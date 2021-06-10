Стрельба в США: есть убитые и раненые

Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате стрельбы в пятницу в городе Саванна (штат Джорджия). Об этом сообщил телеканал WJCL.

По его сведениям, инцидент произошел около 21:00 по местному времени в нескольких кварталах от отделения полиции. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших также есть двухлетний ребенок и 13-летний подросток, они получили неопасные для жизни ранения.

Полиция ведет поиск подозреваемых, информация о возможной причине стрельбы пока не приводится.