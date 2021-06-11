Самолет AZAL не взлетел из-за попавшей в двигатель птицы
Самолет авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Airbus A320, выполнявший рейс Баку - Анталья, по технической причине вернулся на стоянку, говорится в сообщении компании.
Капитан воздушного судна принял решение не взлетать после того, как зафиксировал вибрацию левого двигателя самолета. Последующий осмотр показал попадание птицы в двигатель.
На борту самолета находились 142 пассажира. Они вылетят в Анталью другим самолетом авиакомпании.