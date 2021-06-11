Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции продолжают принимать меры по задержанию лиц, пытающихся без разрешения проникнуть на освобожденные от оккупации, не полностью очищенные от мин территории района.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий были задержаны 5 человек, которые хотели проникнуть на территорию района.

После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции. С ними были проведены профилактические беседы, они были предупреждены о том, что мины и взрывчатые вещества могут угрожать их жизни. В отношении этих лиц приняты меры административного взыскания.