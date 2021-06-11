Процесс переселения осуществляется в рамках пилотного проекта. В этом году планируется перевести на кельбаджарские пастбища 6 овцеводческих хозяйств с общим количеством животных не более 10 тысяч голов.

Начался перенос на пастбища освобожденного от оккупации Кельбаджарского района Азербайджана животноводческих и пчеловодческих хозяйств, сообщает haqqin.az со ссылкой на Рабочую группу по экономическим вопросам при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Уже завершен перенос с заранее определенных пунктов дислокации 5 хозяйств, принадлежащих фермерам из Кельбаджарского района, и племенных овцеводческих хозяйств, принадлежащих ООО «Государственное объединение по переработке и производству «Азераграр» при Министерстве сельского хозяйства».

До реализации пилотного проекта были оценены риски перевода хозяйств на пастбища, проведен осмотр территорий совместно с соответствующими местными исполнительными органами для обеспечения безопасности стад и пасек, а также граждан, которые будут их обслуживать. После определения резервной растительности и рисков, связанных с гражданами, были подготовлены соответствующие карты дислокации. На основе этих карт фермерам были представлены координаты дислокации территорий, на которых будут располагаться хозяйства. В Гейгельском региональном учебном центре ANAMA были проведены соответствующие тренинги для работников фермерских хозяйств, которые согласились перевести свои хозяйства на пастбища Кельбаджара, разъяснены правила поведения в районе дислокации. Перевод хозяйств на пастбища осуществлялся в рамках сотрудничества с Министерством внутренних дел при непосредственном участии местных подразделений.

Отделы по контролю за использованием земель, организации и мониторингу животноводства Министерства сельского хозяйства будут проводить регулярный мониторинг деятельности овцеводческих и пчеловодческих хозяйств, переведенных на территорию Кельбаджара в летний период, соблюдения гражданами правил, действующих в местах дислокации, оценки рисков.

Целью пилотного проекта на начальном этапе является оценка возможностей использования пастбищ на освобожденных от оккупации территориях, в частности в Кельбаджарском районе, определение рисков, в соответствии с которыми в последующие годы будет обеспечен перевод большего числа хозяйств на кельбаджарские пастбища.

Отметим, что в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе имеется большой потенциал для развития животноводства. В советское время кельбаджарские пастбища были основным местом миграции стад животных. До оккупации животноводческие хозяйства более 30 районов Азербайджана пользовались возможностями этих пастбищ в сезон. Сарыер, Сеюдлю, Гошадаш и другие пастбища района имеют богатую растительность. В настоящее время продолжается оценка растительного покрова региона с точки зрения развития овцеводства и пчеловодства.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.