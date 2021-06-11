Накануне Министерство юстиции Азербайджана откликнулось на публикацию и направило официальное письмо в редакцию о принятых мерах по восстановлению прав Шовгии Алиевой.

На основе обращения в редакцию haqqin.az пораженной в правах Шовгии Алиевой, которая стала жертвой мошенничества умершего в тюрьме стройбарона Фуада Мирзаева и потеряла и деньги, и квартиру, 9 июня была опубликована статья «Фуад Мирзаев отмыл деньги и умер в тюрьме, а Шовгию Алиеву выселяют из ее квартиры».

Представляем нашим читателям обстоятельства разбирательства, предпринятого Министерством юстиции.

«Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям за незаконные действия, выразившиеся в продаже нескольким лицам одних и тех же квартир в новостройке, должностные лица ООО «Азизбек КМ» были осуждены и приговорены к наказанию в виде лишения свободы. Упомянутый в статье Акиф Абузеров является собственником квартиры под номером 37 в указанном доме, Ш.Алиева, которой эта же квартира была повторно продана, была признана потерпевшей по уголовному делу.

В то же время Хатаинским районным судом города Баку были разрешены гражданско-правовые вопросы по этому делу, а именно, по праву первенства Акиф Абзеров был признан законным собственником спорной квартиры, а заключенный в последующем договор купли-продажи между Ш.Алиевой и ООО “Азизбек КМ” был признан недействительным.

Кроме того, судом было принято решение о выселении Ш.Алиевой из квартиры А.Абзерова, с непременным условием одновременного взыскания в ее пользу с ООО «Азизбек КМ» стоимости квартиры и нанесенного ей морального ущерба, а также возмещения А.Абзеровым 14548,80 маната, потраченных ею на ремонт квартиры.

Несмотря на принимаемые меры по различным причинам, в том числе ввиду приостановления деятельности ООО «Азизбек КМ», а также обращения Ш.Алиевой об отсрочке исполнения, судебные решения не представлялось возможным исполнить.

В результате комплекса мер по государственной поддержке лиц, чьи права и законные интересы пострадали от незаконных действий, совершенных некоторыми жилищно-строительными компаниями, находит разрешение и вопрос Ш.Алиевой, а именно на основании договора, заключенного 1 июня 2021 года между ней и ОАО «Кристал Баку», ей в счет возмещения ущерба будет передана в собственность квартира в новостройке. Затраты на ремонт, указанные в решении суда были также оплачены А.Абзеровым, после чего, 7 июня 2021 года Ш.Алиева добровольно освободила квартиру.

Таким образом, решениями судов и последующими исполнительными действиями восстановлены права как собственника квартиры А.Абзерова, так и потерпевшой Ш.Алиевой».