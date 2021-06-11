Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 510, до 5 193 964. Прирост стал максимальным с 15 февраля, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 9 986. Всего уже выздоровели 4 792 169 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составила 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 399 против 396 днем ранее. Всего от инфекции умерли 126 073 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.