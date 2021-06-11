Многотысячный марш прошел в поддержку погибшей канадской мусульманской семьи

Тысячи людей прошли маршем в пятницу в поддержку канадской мусульманской семьи, убитой мужчиной за рулем пикапа в прошлое воскресенье. Полиция описала происшествие как преступление на почве ненависти, пишет Reuters.

Четыре жертвы, охватывающие три поколения, были убиты 20-летним Натаниэлем Вельтманом, когда они вышли на вечернюю прогулку недалеко от своего дома. Молодой человек наехал на прохожих на своем пикапе. Из всех членов семьи выжил лишь 9-летний мальчик, его родители погибли на месте.

Жители города Лондон в провинции Онтарио, Канада, прошли маршем около 7 километров от места, где была убита семья, до ближайшей мечети, расположенной недалеко от того места, где Вельтман был арестован полицией.

Некоторые несли плакаты с надписями «У ненависти здесь нет дома», «Любовь победит ненависть», марши проводились и в других городах Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады.

Вельтман выступил в суде в четверг и вернется в суд в понедельник. Ему предъявлены четыре обвинения в убийстве первой степени и одно — в покушении на убийство.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал эти убийства «террористической атакой» и пообещал подавить крайне правые группы и исламофобию в Интернете.