Прокуратура об убийстве в Билясуваре

Сегодня утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что житель Билясуварского района Нурлан Рустамов получил ножевое ранение, а Садык Абиев скончался в результате ножевого ранения.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Билясуварского района, расследованием было установлено, что житель Билясуварского района Мухаммед Фараджли, выезжая на автомобиле марки «Газель» на полевые работы на хлопковое поле, расположенное в селе Агайыр, в ходе возникшей между ним и находившимися в этой машине Нурланом Рустамовым и Садыком Абиевым ссоры на почве личных отношений нанес последним ножевые ранения, в результате которых Садыг Абиев скончался на месте.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Мухаммед Фараджли был арестован и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.