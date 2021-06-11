Сегодня, в субботу, 12 июня скончался знаменитый азербайджанский ученый-физик, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР, лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР Чингиз Каджар.

На похоронах присутствовали глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, а также руководители ряда научных учреждений и организаций Академии, представители научного сообщества и члены семьи покойного.

Как сообщает haqqin.az, академик похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Автор 200 научных работ, один из ведущих специалистов в области теоретической физики, 92-летний Ч.Каджар приходится внуком персидскому принцу Али-Кули-мирзе Каджару. С 1953 года Ч.Каджар работал в институте физики и математики Академии наук Азербайджана.

К тому же Чингиз Каджар – автор беллетристических произведений об истории Азербайджана.

Заслуги и научные достижения ученого нашли признание и в период Третьей Республики. Указом президента Азербайджана академик был удостоен многочисленных наград и званий.

Чингиз Каджар будет похоронен сегодня в 14:00 на второй Аллее почетного захоронения.

Allah rəhmət eləsin!