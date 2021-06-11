Пашинян заговорил о провале революции… и запел псалом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии намеченных на 20 июня выборов в парламент Армении заговорил о провале дела «революции любви». По всей видимости, большое влияние на умонастроения Пашиняна оказали плачевные для него результаты последнего исследования влиятельного Gallup. За последние дни Кочарян вырвался вперед в опросах общественного мнения, что подвигло Пашиняна объявить главных виновников провала дела армянской революции.

Армянский и.о. премьер-министра в круг виновников включил и элиту армянского духовенства. «Элита духовенства за последние годы и, особенно, дни сделала все, чтобы навязать правительству Армении свою волю и провалить революцию», - заявил лидер "Гражданского договора" Н.Пашинян на встрече с избирателями в Севане.

Пашинян ответил, по его собственному выражению, на «мерзкие обвинения священнослужителей» цитатами из Библии. И запел псалом.

Отметим, что, выступая днем ранее в Дилижане, он заявил, что "если будет необходимо, то революции будут совершаться до тех пор, пока элиты, от духовной до политической, не преклонятся перед своим народом". Он заявил, что эти элиты – "не хозяева, а слуги", но они хотят, чтобы "народ жил и дышал с их разрешения".

Вслед за этим пресс-канцелярия Гарегина Второго выступила с заявлением, отметив, что политические силы своей агитацией могут довести общество до гражданских столкновений на почве нетерпимости, ненависти и вражды.