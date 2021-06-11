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10 июня в Баку открылась 14-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro-2021. Выставка охватывает различные сферы аграрно-промышленного комплекса – сельскохозяйственную технику, агрохимическую продукцию, семеноводство, животноводство, инновационные технологии для сельского хозяйства и т.д.

Инновации как новый вектор развития сельского хозяйства Азербайджана По сравнению с подобными выставками прежних лет на нынешней заметно увеличилось количество представленных инновационных техники и технологий, что обусловлено проводимой государством политикой, которая направлена не только на увеличение поддержки малого и среднего фермерства, но и на переход к модели интенсивного, точного и экологически чистого сельского хозяйства, что требует введения в эксплуатацию техники с возможностями высокоточного измерения посева, орошения и фертилизации полей и садовых хозяйств. В рамках данной политики Минсельхоз предпринимает меры по поддержке и поощрению инновационных проектов в сельскохозяйственной сфере. На стенде ОАО «Агросервис» представлены агродроны и проект Aqrouber. Агродроны предназначены для сканирования поверхности сельхозполей, выявления болезней и дефицита минералов в растениях, а также точечного нанесения пестицидов. А проект Aqrouber представляет собой платформу, где посредством специального приложения фермеры могут заказывать услуги сельхозмеханизации.

На стенде итальянской компании Maschio Gaspardo 16-рядная умная пневматическая сеялка Julia Chrono. Модель Gaspardo Julia отличается высокой рабочей скоростью, превышающий альтернативы в 2 раза. Исключительная производительность машины обеспечивает обработку большого количества гектаров за ограниченное время, предоставляя ощутимые преимущества с точки зрения экономии и организации работ. Пневматичекая система посева Chrono обеспечивает равномерное распределение семян, отличающихся формой и размерами. Сеялка оснащается высевающими секциями, обеспечивающими точный посев даже на почвах с нулевой обработкой, что упрощает работу фермеров и помогает в сокращении расходов. Большой угол наклона каждого бокового крыла позволяет сеялке копировать рельеф почвы, обеспечивая постоянную и точную глубину посева по всей ширине. Благодаря особой конструкции копируюущих колес системы распределения семян, они имеют возможность перемещаться независимо один от другого. Поэтому препятствия высотой до 50 мм не влияют на глубину посева, что способствует точному планированию и проведению посевных работ.

Мировые бренды сельхозтехники устремляются в Карабах Освобожденные нашей победоносной армией от армянской оккупации карабахские земли Азербайджана уже начали привлекать международные компании как своим природным потенциалом – полезными ископаемыми, плодородными почвами, самой природой, так и ускоренными инфраструктурными работами, организованными нашим правительством. В этой связи уместно отметить некоторые марки, представленные на выставке Caspian Agro. Например, трактора Case Magnum мощностью c 340 л.с. - лучшие в своем классе с точки зрения совмещения мощности, технологичности, экономности и удобства. Трактора серии Magnum оснащены двигателем Cursor 9, трансмиссией CVT и кабиной Surveyor. Нельзя пройти и мимо уникального для рынка Азербайджана хлопкоуборочного мини-комбайна той же марки Case. Данная модель не имеет в мире альтернатив. Хлопкоуборочные мини-комбайны Case компактны и имеют двухрядный уборочный механизм, что позволяет использовать их в малых хозяйствах.

«Комбайн-трансформер» покорил посетителей В целях решения проблем нехватки и несоответствия малых и средних фермерских хозяйств, связанных с уборкой урожая зерновых культур в горных и предгорных местностях, в прошлом году ОАО «Агросервис» закупил специализированные горные комбайны New Holland TC 5.90 Hillside. Это решило проблему уборки урожая в горных районах и даже способствовало расширению посевных площадей и увеличению собранного урожая в предгорных зонах. На выставке в Азербайджане данная модель представлена впервые. New Holland TC 5.90 Hillside может работать на склонах под углом 45 градусов в автоматизированном режиме. В зависимости от рельефа комбайн сам регулируется и автоматически выбирает оптимальный режим работы. Эта техника известна среди фермеров также, как «комбайн-трансформер». Неудивительно, что «комбайн-трансформер» привлек серьезное внимание на Caspian Agro-2021. Комбайн Hillside покорил посетителей и обязательно сыграет свою роль в освоении горных регионов нашего родного Карабаха, что, в свою очередь, даст нам возможность в еще большей степени укрепить позиции в вопросах стратегической продовольственной безопасности страны.