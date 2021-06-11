Ереван не ответил на запрос «Репортеров без границ» о гибели азербайджанских журналистов

После гибели двух азербайджанских журналистов при подрыве на мине 4 июня в Кельбаджарском районе Азербайджана организация «Репортеры без границ» в своем заявлении призвала пролить свет на точные обстоятельства случившегося. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Туран.

В заявлении отмечено, что журналисты погибли вне Нагорного Карабаха и в нескольких километрах от границы с Арменией. Оператор Азербайджанского государственного телевидения AzTV Сирадж Абышев и корреспондент Государственного информационного агентства AзерТАдж Магеррам Ибрагимов направлялись в село Сусузлуг для подготовки репортажа, когда их автомобиль наехал на противотанковую мину. В результате взрыва также погиб азербайджанский чиновник и четыре человека получили ранения.

«Смерть этих двух азербайджанских журналистов - трагическая новость для всех представителей этой профессии», - заявила глава отдела «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

«Другие журналисты, желающие работать в этой зоне, также могут столкнуться с такой же ситуацией или отказаться от репортажей. «Репортеры без границ» призывают власти защитить работающих в этой зоне журналистов и полностью и прозрачно расследовать это происшествие», - отметила она.

На сегодняшний день власти Армении, с которыми связались «Репортеры без границ», не ответили на эти обвинения и не прокомментировали гибель двух азербайджанских журналистов, говорится в заявлении.