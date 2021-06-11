Сенат США впервые утвердил мусульманина на посту федерального судьи

Сенат утвердил кандидатуру Захида Курайши на пост судьи в окружном суде Нью-Джерси, сделав его первым американским федеральным судьей-мусульманином в истории США, сообщает Washington Examiner.

Курайши получил двухпартийную поддержку с 81-16 голосами, включая 32 республиканцев. В апреле президент Байден выдвинул кандидатуру Курайши на замену судье Питеру Шеридану.

Сын пакистанских иммигрантов, Курайши родился в Нью-Йорке и вырос в Фанвуде, штат Нью-Джерси. Получив степень юриста в юридической школе Рутгерса, Курайши присоединился к фирме LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae. Его первый рабочий день пришелся на день терактов 11 сентября 2001 года — событие, побудившее его записаться в армию.

Курайши — одна из первых судебных кандидатур Байдена. В список из 11 судей, которые «продолжат творить историю», также вошли судья Флоренс Пэн, которая станет первой женщиной азиатского происхождения в Окружном суде округа Колумбия, и судья Лидия Григгсби, которая станет первой темнокожей женщиной, которая будет служить федеральным судьей в Мэриленде.