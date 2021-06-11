Официальный день рождения Елизаветы II отпраздновали парадом

Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала в субботу свой официальный 95-й день рождения. Из-за пандемии коронавируса скромная церемония второй год подряд проводится в Виндзорском замке, где монарх самоизолируется с ноября прошлого года, передает ТАСС.

На церемонии в честь юбилейного дня рождения Ее Величества, который отмечается во вторую субботу июня, Елизавету II сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.

Торжественное мероприятие прошло в солнечный июньский день во внутреннем дворе замка постройки XI века. По прибытии монарх заняла свое место под белым тентом, чтобы наблюдать за церемонией. Королеве отсалютовали гвардейцы первого батальона шотландской гвардии.

Приветствие сопровождалось звуками государственного гимна "Боже, храни Королеву", исполненного военным оркестром Королевской гвардейской дивизии. К нему в этом году присоединились шотландские гвардейцы, исполнявшие музыку на своих традиционных инструментах - волынках.