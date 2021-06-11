Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:42

Введение в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса особого карантинного режима, как это произошло и во всем мире, сопровождалось закрытием множества рабочих мест, ухудшением социального положения населения и серьезным экономическим спадом. Социально-экономические последствия короновирусного кризиса в Азербайджане отражены в заключении Счетной палаты на законопроект «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2020 год» и годовом отчете об исполнении государственного бюджета за 2020 год. В документе отмечается, что в прошлом году в Азербайджане было зафиксировано снижение объема валового внутреннего продукта (ВВП) на 4.3 процента. Этот показатель свидетельствует о самом большим спаде в экономике Азербайджана за последние 25 лет.

Вызвано такое положение прежде всего спадом в нефтяном секторе, что обусловлено как резким падением цен на нефть, так и взятыми на себя Азербайджаном обязательствами по сделке ОПЕК+. Общий экономический спад не мог не отразиться на сокращении доходов населения. В 2020 году они составили 55,7 миллиарда манатов. То есть по сравнению с предыдущим годом снизились почти на 5 процентов. В то же время в прошлом году объем вкладов населения в банках сократился на 5,3 процента, а резкое уменьшение депозитов может стать серьезным фактором риска для финансовой системы страны. Дело в том, что основная часть привлеченных банками денег - это именно депозиты. Но даже несмотря на то, что долгосрочный карантинный режим сократил потребительские расходы населения, это не привело к увеличению его доходов. Если в предыдущие годы примерно одну половину своих доходов люди выделяли на потребительские расходы, а вторую половину - на накопление, то за последние несколько лет этот показатель изменился. Объем средств, направляемых на покрытие излишних потребительских расходов, почти в два раза превышает объем средств, направляемых на накопление. К примеру, в 2018 году траты населения на конечное потребление составили 51,7 миллиарда манатов, а объем сбережений - 26,4 миллиарда манатов. Другими словами, только 34 процентов совокупного дохода было выделено на сбережения, тогда как еще несколько лет назад этот показатель был близок к 50 процентам.