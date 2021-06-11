Счетная палата: из каждых 100 манатов, заработанных Азербайджаном, лишь 13 манатов приходится на ненефтяной сектор другая реальность
Введение в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса особого карантинного режима, как это произошло и во всем мире, сопровождалось закрытием множества рабочих мест, ухудшением социального положения населения и серьезным экономическим спадом. Социально-экономические последствия короновирусного кризиса в Азербайджане отражены в заключении Счетной палаты на законопроект «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2020 год» и годовом отчете об исполнении государственного бюджета за 2020 год.
В документе отмечается, что в прошлом году в Азербайджане было зафиксировано снижение объема валового внутреннего продукта (ВВП) на 4.3 процента. Этот показатель свидетельствует о самом большим спаде в экономике Азербайджана за последние 25 лет.
Вызвано такое положение прежде всего спадом в нефтяном секторе, что обусловлено как резким падением цен на нефть, так и взятыми на себя Азербайджаном обязательствами по сделке ОПЕК+.
Общий экономический спад не мог не отразиться на сокращении доходов населения. В 2020 году они составили 55,7 миллиарда манатов. То есть по сравнению с предыдущим годом снизились почти на 5 процентов.
В то же время в прошлом году объем вкладов населения в банках сократился на 5,3 процента, а резкое уменьшение депозитов может стать серьезным фактором риска для финансовой системы страны. Дело в том, что основная часть привлеченных банками денег - это именно депозиты. Но даже несмотря на то, что долгосрочный карантинный режим сократил потребительские расходы населения, это не привело к увеличению его доходов.
Если в предыдущие годы примерно одну половину своих доходов люди выделяли на потребительские расходы, а вторую половину - на накопление, то за последние несколько лет этот показатель изменился. Объем средств, направляемых на покрытие излишних потребительских расходов, почти в два раза превышает объем средств, направляемых на накопление. К примеру, в 2018 году траты населения на конечное потребление составили 51,7 миллиарда манатов, а объем сбережений - 26,4 миллиарда манатов. Другими словами, только 34 процентов совокупного дохода было выделено на сбережения, тогда как еще несколько лет назад этот показатель был близок к 50 процентам.
Еще один момент, на который обращает внимание Счетная палата, это снижение численности занятого населения. Долгое время она демонстрировало положительную динамику, но теперь сократилась на 1,3 процента в годовом сравнении. Как отмечается в документе, это объясняется положительным влиянием на отчетность условий предоставления государством социальной помощи в связи с пандемией.
Также в заключении Счетной палаты указывается, что одной из самых больших угроз курсовой и ценовой стабильности в Азербайджане является невозможность финансирования ненефтяного импорта за счет ненефтяного экспорта.
В прошлом году совокупный экспорт ненефтяного сектора в Азербайджане составил 1 миллиард 851 миллион долларов. Это 13 процентов от всего экспорта страны в этот год. То есть из каждых 100 манатов, заработанных Азербайджаном во внешней торговле, только 13 манатов приходится на ненефтяной сектор. В том же году общий объем импорта в стране составил 10 миллиардов 730 миллионов долларов. Другими словами, ненефтяной экспорт смог покрыть только 27 процентов импорта.
Отсутствие других доходов страны, кроме экспорта природных ресурсов, плюс то, что около половины внереализационного импорта составляют потребительские товары, делает потребительский рынок в Азербайджане уязвимым перед внешними факторами.