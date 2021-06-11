На 49-й минуте Эмболо выводит сборную Швейцарии вперед. 1:0.

* * * 17:49



После первого тайма счет 0:0.

Сборная Швейцарии владеет преимуществом и создала пару опасных моментов, но пробить валлийцев пока не удается.

* * * 17:02

Матч Уэльс - Швейцария начался.

Составы команд

Уэльс: Уорд, К. Робертс, Родон, Б. Дэвис, Мепам, Моррелл, Аллен, Рэмси, Джеймс, Мур, Бэйл.

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Г. Джака, Родригес, Шер, Шакири.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном.

* * * 16:48

Сегодня в 17:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется первый из четырех матчей Евро-2020, которые должны пройти в Азербайджане.

В матче команд группы А Уэльс будет играть со Швейцарией.

Накануне в матче открытия в этой группе Италия в Риме победила Турцию - 3:0.