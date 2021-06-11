«Вы начинаете свою деятельность в Азербайджане в очень важное для нас время. Победа, одержанная в прошлом году в Отечественной войне, положившей конец длительной оккупации азербайджанских земель Арменией, является новой вехой для региона, для Азербайджана, новым этапом развития Азербайджана и региона». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая верительные грамоты новоназначенных послов-нерезидентов Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегия, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на решения и резолюции международных организаций, Армения не выполнила их требования и удерживала наши земли под оккупацией почти 30 лет, грубо нарушая международное право, грубо нарушая четыре резолюции Организации Объединенных Наций, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий.

«Эти резолюции оставались на бумаге в течение 27 лет без какого-либо прогресса. Поэтому Азербайджан сам выполнил эти резолюции, восстановил территориальную целостность и положил конец этой несправедливости», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что после войны в регионе сложилась новая реальность, новая ситуация, и Азербайджан сразу же начал процесс восстановления освобожденных территорий.

«Вы посетите освобожденные от оккупации территории, увидите сами, что наши города, села, исторические и религиозные памятники полностью разрушены.

Теперь мы столкнулись с большим вызовом. Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, мы должны вернуть сотни тысяч азербайджанцев, но из-за тысяч мин это сегодня невозможно. Сотни тысяч мин были закопаны армянами, и за последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев были убиты или ранены из-за того, что Армения не предоставила нам минные карты. Благодаря активным контактам международных организаций, мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, скоро будут хорошие новости. Но я не хочу ничего говорить, пока не получу эти результаты. Но Армения должна дать нам карты всех своих мин, всех сотен тысяч мин, которые они заложили. Если они этого не сделают, это еще раз продемонстрирует террористический характер этой страны. Очистив территорию, параллельно с этим мы приступим к восстановлению и реконструкции наших городов и сел», - сказал президент.